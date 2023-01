Auch die Experten von BNP Paribas Exane nannten in einer Studie am Donnerstag die Zahl von 663 Flugzeugen. Die französische Zeitung "La Tribune" schrieb von 660 Maschinen. Airbus übergibt im Dezember traditionell noch besonders viele Maschinen an die Kunden. Bis Ende November hatte Airbus aber erst 565 Flugzeuge ausgeliefert. Lieferschwierigkeiten und krankheitsbedingte Produktionsausfälle summierten sich zu einem Rückstand, der nicht mehr aufzuholen war. Schon im Sommer hatte Airbus das Ziel für das Gesamtjahr angesichts der brüchigen Lieferketten um 20 auf rund 700 Flugzeuge zurückgeschraubt.