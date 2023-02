An der Börse wurden die Nachrichten zunächst positiv aufgenommen. Obwohl ein solcher Deal schon länger durch die Medien gegeistert war und die Nachrichtenagentur Bloomberg die Zahl und Typen der Airbus-Jets bereits am Freitag gemeldet hatte, kletterte die Airbus-Aktie am Dienstag nach anfänglichen Kursverlusten um bis zu rund 0,8 Prozent in die Gewinnzone. Am frühen Nachmittag wurde sie mit 115,64 Euro nur noch auf Höhe des Schlusskurses vom Montag gehandelt und gehörte damit zu den schwächeren Titeln im Dax. Seit dem Jahreswechsel hat sie damit um rund 4 Prozent zugelegt.