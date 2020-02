Airbnb rutscht ins Minus

Die Zimmervermittlungs-Plattform Airbnb ist einem Medienbericht zufolge wegen deutlich höherer Kosten in den ersten neun Monaten 2019 ins Minus gerutscht. Unter dem Strich habe ein Verlust von 322 Millionen Dollar gestanden, berichtet das "Wall Street Journal" am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Im Vorjahr hatte das US-Unternehmen noch einen Gewinn von 200 Millionen Dollar verbucht.

Airbnb gebe etwa viel Geld aus, um Sicherheitslücken seiner Plattform zu schließen, heißt es. Die roten Zahlen kommen jedoch angesichts des für 2020 geplanten Börsengangs ungelegen, da sie den Aktienpreis drücken könnten.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Start-ups Verluste schreiben, wenn sie an die Börse gehen. In den vergangenen fünf Jahren galt dies für mehr als drei Viertel der Tech-Firmen, die in den USA den IPO wagten.

Dennoch: Nach dem geplatzten Börsengang von Wework und den wenig glanzvollen IPOs von Uber und Lyft sind die Investoren zusehends misstrauischer gegenüber Unternehmen geworden, die hohe Verluste aufweisen oder keine klare Strategie vorweisen, wie und wann sie Gewinne erwirtschaften wollen.

Lesen Sie auch:

Airbnb strebt Direct Listing an

Airbnb will nun erst 2020 an die Börse

Luxushof: Eine Woche Airbnb - für eine Million Dollar

Marriott will Airbnb in die Schranken weisen

In seiner letzten Finanzierungsrunde im Jahr 2017 war Airbnb mit 31 Milliarden Dollar bewertet worden. Die jüngste interne Bewertung sei jedoch deutlich geringer gewesen, berichtet das "Wall Street Journal" weiter unter Berufung auf Insider.

Dem Bericht zufolge könnte sich der Börsengang auch wegen des Coronavirus in China noch verschieben. Die Volksrepublik ist der wichtigste Wachstumsmarkt für die Zimmervermittlungs-Plattform. Ein Gang auf das Börsenparkett sei im dritten Quartal oder später wahrscheinlich, schreibt das Blatt. Airbnb selbst hatte im vergangenen Jahr erklärte, dass es "im Laufe des Jahres 2020" an die Börse gehen wolle.

Airbnb wurde 2008 gegründet und hat sich von einer kleinen Online-Schlafplatzbörse zu einem Tourismus-Schwergewicht und großen Rivalen der Hotelbranche entwickelt. Anfang 2017 hatte Airbnb-Chef Brian Chesky den Börsengang noch als "Zweijahresprojekt" bezeichnet. Seitdem spekuliert die Branche jedes Jahr auf den Börsengang, doch immer wieder wurde er verschoben.

rtr/dpa/akn