Boeing gab an, dass es sich nicht um ein akutes Sicherheitsrisiko handele und nicht die 737-Max-Flotte im Flugbetrieb beeinträchtige. Jedoch betreffe das Problem eine "erhebliche Anzahl" noch nicht an Kunden übergebener und noch in der Produktion steckender Maschinen. Die US-Flugaufsicht FAA sei informiert. Auf der Grundlage der von Boeing vorgelegten Fakten und Daten bestätigte die FAA die Einschätzung des Unternehmens, dass es kein unmittelbares Sicherheitsproblem gibt", so die FAA.