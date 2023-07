Von Reuters befragte Ökonomen hatten zwar mit einem Anstieg gerechnet, jedoch nur von 1,2 Prozent. Ohne Großaufträge wäre das Plus jedoch nur halb so hoch ausgefallen. Im April verzeichnete das Neugeschäft einen Zuwachs von 0,2 Prozent, während es im März um 10,9 Prozent eingebrochen war, was den stärksten Rückgang seit April 2020 darstellt. Bundesregierung, Wirtschaftsverbände und Ökonomen sehen daher keinen Grund für Euphorie.