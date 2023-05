Fußball-Nationalspieler "Ich habe einige Eigenschaften, die man als Führungskraft gut gebrauchen kann"

Nach einer Gala-Vorstellung am Wochenende führt İlkay Gündoğan Manchester City am Mittwoch im Halbfinale der Champions League aufs Feld. Am Höhepunkt seiner Karriere denkt er gleichwohl schon an das Leben danach: Auch dann will er einen Führungsjob – und tut viel dafür.