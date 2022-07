Mehrere Unternehmen fordern die Bundesregierung auf, im Rahmen des geplanten Klimaschutz-Sofortprogramms Anreize für die Umstellung von Fahrzeugflotten auf vollelektrische Fahrzeuge zu schaffen. "Zwei von drei neuen Autos werden in Deutschland als Firmenwagen zugelassen", heißt es in einem am Freitag veröffentlichten gemeinsamen Schreiben an die Bundesminister für Wirtschaft, Verkehr und Finanzen. Diese Neuzulassungen sollten schnellstmöglich vollelektrisch sein, weil sie der Bevölkerung nach einigen Jahren als Gebrauchtwagen zur Verfügung stehen. Daher sollten die bestehenden Anreize für Plug-in-Hybride und Verbrenner im Rahmen der Dienstwagenbesteuerung abgeschafft werden.