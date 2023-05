Je nach Branche ist die Lage aber sehr unterschiedlich. So liegt der aktuelle Wert in vier von 18 Branchen unterhalb des jeweiligen langfristigen Mittelwertes. "Eine tiefgreifende Entspannung steht in der Industrie noch aus", erklärte das Institut. Eine Rückkehr zu den vor Beginn der Coronapandemie weitgehend reibungslos funktionierenden Lieferketten bedeutet das demnach aber nicht: "Eine tiefgreifende Entspannung steht in der Industrie noch aus", sagte der Ökonom.