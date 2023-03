"Die deutsche Wirtschaft starte "mit einem guten Gefühl in den Frühling", so Ifo-Experte Klaus Wohlrabe im Gespräch mit Reuters und fügte an: "Eine Winter-Rezession ist unwahrscheinlicher geworden." Im vierten Quartal 2022 war Europas größte Volkswirtschaft noch um 0,4 Prozent geschrumpft. Bei zwei negativen Quartalen in Folge sprechen Fachleute von einer technischen Rezession.

Bankenprobleme lassen Unternehmen kalt – noch

"Die Bankenprobleme lassen die Unternehmen kalt. Die Stimmung der Unternehmen stieg an, unabhängig davon, ob sie von den Ereignissen um Credit Suisse und Co. wussten oder nicht", meint Ökonom Andreas Scheuerle von der Dekabank. Dennoch sei zu erwarten, dass die Banken mit einer Verschärfung der Kreditvergabekonditionen auf die aktuellen Ereignisse reagieren würden: "Und das wird Sand in das konjunkturelle Getriebe streuen."