In einem am Samstagabend auf der "Bild"-Webseite veröffentlichten Beitrag "in eigener Sache" schrieb Mathias Döpfner, Chef des Medienkonzerns Axel Springer: "Ich bitte um Entschuldigung dafür, dass ich mit meinen Worten viele gekränkt, verunsichert oder verletzt habe." Der 60-Jährige reagierte damit direkt auf eine entsprechende Aufforderung von "Bild"-Chefredakteurin Marion Horn (57). Döpfner schrieb: "Eigentlich ist eine Entschuldigung fällig, Chef!" Das hat Marion Horn am Samstag in "Bild" geschrieben. Stimmt."