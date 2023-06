New York City und andere US-Metropolen zerren Hyundai und Kia vor Gericht

Nachdem Jugendliche auf TikTok gezeigt haben, wie Autos von Hyundai und Kia einfach zu knacken sind, schießt die Anzahl an Diebstählen in den USA in die Höhe. Wer die US-Justiz kennt, weiß, was folgt: Die Stadt New York und andere Metropolen verklagen die Autohersteller.