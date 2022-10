Das Weltraumteleskop «Hubble» ist seit 1990 in einer Höhe von etwa 550 Kilometer über der Erde im Einsatz. Wenn es in eine höhere und stabilere Umlaufbahn versetzt werden könnte, könnte es nach Einschätzung der Nasa möglicherweise mehrere Jahre länger betrieben werden als in seinem derzeitigen Orbit. Rund sechs Monate soll diese Möglichkeit nun untersucht werden – ob sie dann auch wirklich umgesetzt werden soll, wird laut Nasa erst danach entschieden.