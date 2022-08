Pikant ist der Zeitpunkt des Angebots gar nicht mal so sehr wegen des nur kurzen Abstands zur Uwe-Seeler-Trauerfeier, sondern vielmehr deshalb, dass am Tag darauf, am heutigen Freitagabend, eine Aufsichtsratssitzung ansteht. Und genau hier soll ein lange ausgetüftelter Sanierungsplan für den HSV vorgestellt werden, der nun angesichts der millionenschweren Kühne-Offerte zu verblassen droht. Finanzvorstand Thomas Wüstefeld (53) ist darüber gewiss nicht amüsiert, auch wenn er sich nach außen entspannt zeigt: "Das ist in jedem Fall gut für den Verein", so Wüstefeld gegenüber der Deutschen Presseagentur zum Kühne-Angebot.