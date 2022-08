Die aktive Fanszene des HSV hatten bereits am Wochenende beim Spiel des Traditionsclubs bei Arminia Bielefeld ihre Meinung zur Kühne-Offerte mit derben Worten kundgetan. Mit entsprechenden Spruchbändern zeigte der Anhang, dass er so gar nichts von dem Angebot des in der Schweiz lebenden Hamburgers hält.