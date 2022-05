Britische Großbank HSBC-Manager empört mit Spott über Klimawandel – und verliert seinen Job

"Wen kümmert es, wenn Miami in hundert Jahren sechs Meter unter dem Meeresspiegel liegt?" So spottete ein Manager der britischen Großbank kürzlich in seinem Vortrag auf einer Konferenz in London über den Klimawandel. Jetzt hat die Bank ihn suspendiert.