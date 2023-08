Amazon gibt Fehler bei Mailversand zu

Nach Beschwerden der Mitarbeiter über die E-Mails räumte Amazon ein, dass es "Fälle geben kann, in denen wir uns geirrt haben", wie es in einem Schreiben heißt, das der FT vorliegt. Das Unternehmen habe "mehrere Schritte" unternommen, um sicherzustellen, dass die E-Mails an die richtigen Empfänger gesendet werden.

Amazon-CEO Andy Jassy (55) zählt damit zu einer ganzen Reihe von Arbeitgebern, die einen aggressiveren Ansatz verfolgen, um ihre Mitarbeiter zurück ins Büro zu holen. So verpflichtete erst kürzlich ausgerechnet der Videokonferenzanbieter Zoom, seine Mitarbeiter zurück an den Büro-Schreibtisch. Und auch Google führte unlängst eine ähnliche Regelung ein. Dabei galt das Unternehmen einst als Vorreiter für flexibles Arbeiten von Zuhause. Als die Pandemie ausbrach, zahlte der US-Konzern unter der Führung von Sundar Pichai (50) seinen Mitarbeitern sogar noch eine Pauschale in Höhe von 1000 Euro, um sich arbeitsfähig einzurichten. Doch mit dem Ende der Pandemie will das Unternehmen nun auch weitestgehend die Arbeit von Zuhause beenden.