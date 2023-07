SAG-AFTRA – mit vollem Namen Screen Actors Guild and the American Federation of Television and Radio Artists – ist die größte Hollywood-Gewerkschaft und vertritt 160.000 Film- und Fernsehschauspieler. In der Writers Guild of America (WGA) haben sich etwa 11.500 Autoren zusammengeschlossen. Beide Organisationen fordern höhere Grundgehälter und Tantiemen in der Ära des Streaming-TV. Sie wollen zudem Zusicherungen, dass ihre Arbeit nicht durch Künstliche Intelligenz (KI) ersetzt wird. Der Chefunterhändler von SAG-AFTRA, Duncan Crabtree-Ireland, sagte, die Studios hätten vorgeschlagen, die Schauspieler zu scannen, um ihr Bildnis "für den Rest der Ewigkeit" verwenden zu können.