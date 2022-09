Beteiligung am Containerterminal Cosco fordert Habeck im HHLA-Streit zum Showdown

Doch das Vorhaben stößt bei der Bundesregierung auf starke Vorbehalte, wie das manager magazin schon im August exklusiv berichtet hatte . Offenbar fürchtet Wirtschaftsminister Robert Habeck (53; Grüne), die Beteiligung könne weitere Abhängigkeiten von China und seiner autoritären Staatsführung schaffen. Die HHLA ist zwar an der Börse notiert, befindet sich aber zu 69 Prozent im Besitz des Stadtstaats Hamburg. Diese Konstellation macht es den Berliner Koalitionären unmöglich, bei dem Deal weniger streng hinzuschauen. Ohne politische Zustimmung wird aus dem Einstieg nichts.

"Keine sachlichen Bedenken gegen den Einstieg"

Angesichts der Verzögerungen in Deutschland sah sich Cosco als an der Hongkonger Börse notierter Konzern nun gezwungen, zu handeln. Da die Chinesen weiter an dem Einstieg interessiert sind, haben sie nun das Long Stop Date verlängert. So wahren sie die Chance, doch noch ein politisches Go aus Berlin zu bekommen. Und erhöhen gleichzeitig den Druck.