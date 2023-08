Der gebürtige Niederländer Derksen ist seit März 2021 als Executive Vice President und Chief Financial Officer bei Viavi tätig. Zuvor arbeitete er 21 Jahre für Belden Inc., einen US-amerikanischen Anbieter von Datenübertragungslösungen. Seine Karriere begann Henk Derksen bei Price Waterhouse Coopers. Um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen, werde Funck die Einarbeitung seines Nachfolgers in den ersten Wochen "eng begleiten".