Stiftung nahe München gelegen

Sturm wurde im April an die Spitze der Stiftung berufen. Unter ihm wird die Stiftung ihren Sitz zunächst in Grünwald bei München haben. Neben Stephan Sturm als Vorsitzender des Stiftungsvorstands gehören dem Gremium Testamentsvollstrecker Robin Brühmüller und Thieles Tochter Julia Thiele-Schürhoff (52) an. Der Stiftungsrat setzt sich nun zusammen aus Hans-Ulrich Engel (Vorsitzender), Stephan Schauhoff, Alexander Stupp und Lorenz Zwingmann.