Der Zahlungsdienstleister aus Aschheim bei München hatte im Juni 2020 Insolvenz angemeldet, was zu Verlusten bei Anlegern und Gläubigern in Milliardenhöhe führte. Pauls hatte gegen die Kündigung vor dem Frankfurter Arbeitsgericht erfolgreich geklagt. Pauls und das Hessische Landesarbeitsgericht waren für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.

Commerzbank-Analystin Pauls ist nicht die einzige, deren Rolle im Zusammenhang mit dem Wirecard-Skandal kritisch hinterfragt wurde. So äußerst sich der britische FT-Journalist und Wirecard-Enthüller Dan McCrum in seinem Buch kritisch über deutsche Wirtschaftsmedien: "Dem ›Handelsblatt‹ lag alles vor, was nötig gewesen wäre, um Wirecard zu Fall zu bringen, und trotzdem hielt es die Zeitung für angebrachter, uns in die Pfanne zu hauen", schreibt McCrum in seinem Buch "House of Wirecard".