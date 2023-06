Der britische Hedgefonds Odey Asset Management zieht offenbar eine Auflösung in Betracht. So sei die Firma in "fortgeschrittenen Verhandlungen", ihre Fonds und Mitarbeiter an rivalisierende Vermögensverwalter zu übertragen. Das berichtetet unter anderem die britische Tageszeitung "Financial Times " in Berufung auf eine Nachricht an Klienten des Unternehmens.