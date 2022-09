"Heuschrecken" oder Feuerwehr der Finanzmärkte? Das sind die größten Hedgefonds

Ob Elliot, Millennium, Bridgewater oder Renaissance – kündigen sich Hedgefonds an, haben sie in der Regel Milliarden Dollar im Gepäck. Einige halten Hedgefonds für Heuschrecken, die abgrasen und weiterziehen, andere sprechen ihnen eine wichtige Funktion am Kapitalmarkt zu. Wer die größten ihrer Art sind und was das Besondere an ihnen ist, erklärt Wirtschaftsprofessor Oliver Spalt.