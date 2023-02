Nach Umbauplan Hedgefonds-Aktivist Nelson Peltz beendet Kampf gegen Disney

Der Disney-Konzern hatte am Mittwoch massive Umbaumaßnahmen bekanntgegeben. Der US-Medien- und Unterhaltungsriese will sich neu aufstellen und rund 7000 Arbeitsplätze streichen. Das entspricht knapp 4 Prozent der Belegschaft. Das Unternehmen kündigte die Entlassungen am späten Mittwochabend als Teil einer weitreichenden Umstrukturierung an, die zu Kosteneinsparungen von 5,5 Milliarden Dollar führen soll.