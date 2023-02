Trotz Aktionärskritik Mehrheit der Dax-Konzerne hält an digitaler Hauptversammlung fest

Versammlungen in Präsenz "wichtiger Teil der Aktienkultur"

Von Aktionärsseite kommt viel Kritik an der rein digitalen Hauptversammlung. Aktionärsschützer sehen die Gelegenheit für einen lebendigen Austausch zwischen Aktionären und Unternehmensführung gefährdet und fordern stattdessen etwa ein hybrides Format. "Die Präsenzhauptversammlung ist ein wichtiger Bestandteil der Aktienkultur in Deutschland", sagte Daniela Bergdolt, Vizepräsidentin der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW). "In Präsenz ist der lebendige, kritische Dialog zwischen Unternehmen und Aktionären am besten umsetzbar."