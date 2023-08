"Ich möchte Harry für alles danken, was er für uns getan hat, für all die Erinnerungen, all die Rekorde – wir wünschen ihm und seiner Familie alles Gute für die Zukunft", sagte Levy und öffnete zugleich die Tür für eine mögliche Rückkehr in der Zukunft: "Es versteht sich von selbst, dass er jederzeit wieder willkommen ist. Er ist ein sehr geliebtes und geschätztes Mitglied der Spurs-Familie und für immer in unserer Geschichte."

Beim FC Bayern gilt Harry Kane als legitimer Nachfolger von Robert Lewandowski. "Herzlich willkommen in München, Harry Kane! Wir freuen uns sehr über diesen hochkarätigen Neuzugang. Der Transfer erforderte Hartnäckigkeit, Biss und Ausdauer – ein großes Kompliment an alle Beteiligten des FC Bayern bei diesen Verhandlungen mit unserem Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen an der Spitze", sagte Bayerns Präsident Herbert Hainer: "Harry Kane wird nicht nur den FC Bayern verstärken, sondern auch der gesamten Bundesliga gut zu Gesicht stehen." Dreesen ergänzte: "Unsere Fans können sich auf einen der besten Goalgetter unserer Zeit freuen."