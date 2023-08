Die schwache Konjunktur und die rückläufige Nachfrage nach Transporten auf See haben Umsatz und Gewinn bei Hapag-Lloyd in der ersten Hälfte 2023 stark geschmälert. Trotz der weithin erwarteten Einbrüche gegenüber dem außerordentlichen Rekordjahr 2022 verbucht die Hamburger Containerreederei aber immer noch das zweitbeste Halbjahresergebnis der Firmengeschichte. "Die schwächere Nachfrage und die niedrigeren Frachtraten wirken sich sehr deutlich auf unsere Erträge aus", betonte Vorstandschef Rolf Habben Jansen (56) am Donnerstag, sprach angesichts des herausfordernden Marktumfeldes aber auch von einem "erfolgreichen ersten Halbjahr".