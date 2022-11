In der Branche selbst werden die Vorwürfe strikt zurückgewiesen. "Wenn man sich die Daten wirklich ansieht, dann hat die Gruppenfreistellungsregel in Wirklichkeit dazu beigetragen, den Wettbewerb zu erleichtern, weil sie auch kleineren Akteuren erlaubt, auf diesem Markt wettbewerbsfähig zu sein", so Habben Jansen. Auch die Reedereien seien mit enormen Preiserhöhungen seitens der Terminalbetreiber in den Häfen konfrontiert. "Also, um ehrlich zu sein, ist das, was mit den Raten an der Terminalfront passiert, auch eine Frage von Angebot und Nachfrage, wie es auf vielen Märkten der Fall ist, und es hat viel weniger mit etwas wie der Gruppenfreistellung zu tun."