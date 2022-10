Deutsche Autofahrer nach dem Jahreswechsel tiefer in die Tasche greifen. Das erwartet zumindest einer der drei weltgrößten Rückversicherer, Hannover Rück. Die Versicherer müssten die Preise vor allem in der Haftpflicht und in der Vollkasko-Versicherung im Schnitt um mindestens 10 Prozent erhöhen, um im kommenden Jahr keine roten Zahlen zu schreiben, sagte Stefan Schmuttermair, Kfz-Experte der Deutschland-Tochter von Hannover Rück, E+S Rück, am Montag in Baden-Baden. Die steigenden Schadenzahlen und die Inflation, die vor allem die Ersatzteilpreise nach oben treibt, hätten die Ausgangslage für die Kfz-Versicherer verschlechtert.