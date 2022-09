Die Zara-Mutter Inditex hat im ersten Halbjahr rasant zugelegt. Die Inflation und die damit verbundene Kaufzurückhaltung könnten das Wachstum des H&M-Rivalen im weiteren Verlauf allerdings bremsen. In den ersten sechs Monaten schnellten die Erlöse um knapp ein Viertel auf 14,8 Milliarden Euro in die Höhe, wie der spanische Modemacher am Mittwoch mitteilte. Der operative Gewinn (Ebitda) stieg um 30 Prozent auf vier Milliarden, der Nettogewinn um 41 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro. Damit seien bei Umsatz, Ebitda und Überschuss Rekordwerte markiert worden, sagte Vorstandschef Óscar García Maceira. Auch im zweiten Halbjahr habe sich das Wachstum mit der Herbst-/Winter-Kollektion fortgesetzt. Allerdings fiel das Plus von August bis zum 11. September mit 11 Prozent geringer aus.