In der Corona-Krise gehörte Zalando wie Asos und Boohoo aus Großbritannien sowie About You aus Hamburg zu den Gewinnern, weil viele Menschen wegen geschlossener Läden online Kleidung und Kosmetik kauften. Nun gehen sie auch wieder in Modeläden und halten sich zudem mit Blick auf ihr Portemonnaie beim Einkaufen stärker zurück. Die Inflation im Euro-Raum war im Mai auf ein Rekordniveau von 8,1 Prozent nach oben geschnellt. In Deutschland kosteten Waren und Dienstleistungen im selben Monat durchschnittlich 7,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor - ein so starker Anstieg wie seit annähernd 50 Jahren nicht mehr.