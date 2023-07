Auf seiner Homepage gibt das Unternehmen an, 97 Prozent der retournierten Kleidungsstücke wieder über den Zalando Shop zu verkaufen. Der restliche Anteil werde in Zalando Outlets oder in der Zalando Lounge verkauft sowie an Organisationen gespendet. Weniger als 0,05 Prozent der Retouren würden "in Ausnahmefällen" vernichtet, zum Beispiel bei Schadstoffbelastung oder Schädlingsbefall. Recherchen des SWR zeigen jedoch, dass das Unternehmen hier nicht so nachhaltig ist, wie es vorgibt zu sein.

Neben anderen großen Versandhändlern hat das Unternehmen noch immer keine wirklich ökologisch sinnvolle Lösung für sein retourenreiches Geschäft gefunden. Eine Komplettumstellung auf etwa Mehrwegversandtaschen rechnet sich derzeit noch nicht für viele Online-Riesen. Sicher ist auf jeden Fall: Der Megamarkt ist reif für ein paar weitere Innovationen. Die Größenerkennung könnte zumindest ein erster Schritt für weniger Retouren sein.