Europas größter Online-Modehändler will die sinkenden Umsätze aber schnellstmöglich hinter sich lassen. "Unser Fundament ist sehr stark. Wir erwarten eine Rückkehr zu Wachstum und Profitabilität", sagte Co-Chef Robert Gentz (38) am Donnerstag mit Blick auf die zweite Jahreshälfte. Die Zuversicht kam am Aktienmarkt gut an. Das in diesem Jahr stark gebeutelte Papier kletterte mehr als acht Prozent und führte damit die Gewinner im deutschen Leitindex Dax an.