Zalando-Zentrale in Berlin: "Die tatsächliche Entwicklung im zweiten Quartal liegt deutlich über den Erwartungen der Analysten"

Viele Unternehmen stecken noch mittendrin in der Corona-Krise, aber der Modehändler Zalando Börsen-Chart zeigen lässt sie bereits weit hinter sich zurück. Die tatsächliche Entwicklung im zu Ende gehenden zweiten Quartal liege "deutlich" über den mittleren Erwartungen von Analysten, teilte das im MDax Börsen-Chart zeigen gelistete Unternehmen überraschend am Mittwochabend in Berlin mit.

Als Gründe führte das Management ein verändertes Konsumverhalten, insbesondere eine stark gestiegene Präferenz für digitale Angebote, sowie die Umsetzung der Plattformstrategie, an. Anleger reagierten hoch erfreut: Der Kurs der Zalando-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um sechs Prozent zu.

Vom Unternehmen befragte Branchenexperten hatten beim Bruttowarenvolumen mit einer Steigerung von 19 Prozent gerechnet. Für den Umsatz hatten sie einen Zuwachs von 16 Prozent im Auge. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) sollte nach ihren Erwartungen auf 104 Millionen Euro gestiegen sein.

"Wir haben schnell Antworten gefunden"

Im Vorjahreszeitraum hatte Zalando ein bereinigtes Ebit von 102 Millionen Euro erzielt. Das Unternehmen will erste Zahlen zum jüngsten Geschäftsverlauf am 16. Juli veröffentlichen. Der komplette Quartalsbericht soll am 11. August vorliegen.

Im Februar dieses Jahres hatte Zalando aufgrund der Corona-Krise seine Prognose für das Gesamtjahr zurückgenommen. Doch schon Anfang Mai überraschte der Internethändler mit neuen Zielen, die deutlich über den Erwartungen lagen.

Konzernchef Rubin Ritter und Finanzchef David Schröder waren schon damals zuversichtlich, die Krise überstanden zu haben. "Als Unternehmen haben wir schnell Antworten auf die Herausforderungen im März gefunden und wir sehen eine deutlich positivere Entwicklung in den ersten Wochen des zweiten Quartals", teilte Schröder mit.

