Ausweitung der Kooperation denkbar

Rossmann dagegen lässt durchblicken, dass eine Ausweitung der Kooperation zumindest angedacht ist. "Vorerst wird unsere Rossmann-Marke Isana bei Spar Österreich im Regal stehen, grundsätzlich können wir uns aber vorstellen, dieses Angebot um weitere Marken auszuweiten", teilt das Unternehmen auf Anfrage mit. Für den Konzern habe die Beteiligung von Spar an dm Österreich nie ein Hindernis dargestellt, "für Spar Österreich schien es das auch nicht zu sein, sonst würde Isana nicht in Kürze in ihren Regalen stehen."

Mit der Kooperation will Raoul Roßmann (38), der als jüngerer Sohn des Firmengründers Dirk Roßmann 2021 die Führung übernahm, den internationalen Vertrieb seiner Eigenmarken zu einer eigenen Geschäftseinheit ausbauen und diese zu einer internationalen Marke machen. "Die Rossmann-Marken halten über unser eigenes, stationäres Geschäft hinaus, in weiteren europäischen Ländern Einzug und etablieren sich als internationale Brand", sagt Roßmann. "Mit dem Familienunternehmen Spar haben wir dabei einen starken Partner an unserer Seite, der großes Vertrauen in uns und die Qualität unserer Produkte setzt." Das habe von Anfang an gut gepasst, ergänzte Roßmann auf LinkedIn.