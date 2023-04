Dabei droht sich die Situation für Lkw-Verkehre in den kommenden Jahren weiter zu verschlechtern. Das Aufkommen im Güterverkehr auf der Straße soll laut einer aktuellen Prognose des Bundesverkehrsministeriums in Deutschland bis zur Mitte des Jahrhunderts um 54 Prozent zunehmen – die ohnehin schon erheblichen Staus damit auch. Zusätzliche Durchfahrverbote in Ballungsräumen, Blockabfertigungen, tageszeitliche Schließungen von Fahrspuren und fehlende Baugenehmigungen für Logistikzentren werden die Effizienz der Transporte weiter schmälern, die Nerven strapazieren und die Kosten treiben.