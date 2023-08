Weleda leistet sich seit Jahren ein verlustreiches Geschäft mit Naturarzneien. Dazu einen Vorstand, der ohne Hierarchie nebeneinander her arbeitet, eine Zentrale im schweizerischen Arlesheim und eine Art Zweitzentrale in Schwäbisch Gmünd (da, wo die Kräuter wachsen). Hinzu kommt eine Arbeitskultur, in der es in Ordnung ist, einmal im Monat in einem der – aufwendig einladend eingerichteten – Bürogebäude vorbeizuschauen.