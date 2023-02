Frankreich nimmt angesichts von Absatzproblemen beim Wein überschüssige Mengen über ein sogenanntes Destillationsprogramm vom Markt. Im laufenden Jahr sollen dafür rund 160 Millionen Euro an Zuschüssen vom Staat und von der Europäischen Union bereitgestellt werden, teilte das Agrarministerium am Dienstag in Paris mit. Der bei der Maßnahme aus dem Wein destillierte Alkohol kann zum Herstellen von Desinfektionsmitteln, Parfüm oder Bioethanol verwendet werden.