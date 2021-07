Philip Morris-Chef Jacek Olczak Marlboro-Hersteller träumt von einer "Welt ohne Zigaretten"

Bis 2030 sollen Marlboro und Co aus den Verkaufsregalen in Großbritannien fliegen, kündigt Philipp Morris an. Der Konzern will sich neu aufstellen und langsam zu einem "Gesundheits- und Wellness-Unternehmen" wandeln. Kritiker sprechen von Heuchelei.