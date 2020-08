Starkes Geschäft im Corona-Quartal Walmart verdoppelt Online-Umsätze - und greift mit Abo-Modell Amazon an

Dank Rekorderlösen bei Online-Verkäufen hat Walmart die Erwartungen übertroffen. Jetzt will der US-Lebensmittelriese die in der Krise gewonnenen Kunden an sich binden und zugleich Amazon Konkurrenz machen.