Weltgrößter Einzelhändler Walmart enttäuscht mit Ausblick

Der weltgrößte Einzelhandelskonzern Walmart blickt wegen der mauen Verbraucherstimmung und der Entwicklung der Wirtschaft verhalten auf das Jahr 2023. "Es gibt noch Zittern und Unsicherheit um den wirtschaftlichen Ausblick", räumte Finanzchef John David Rainey am Dienstag bei der Vorlage des Ausblicks für das neue Geschäftsjahr ein. Denn das Verhalten der Verbraucher habe sich im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit geändert und die US-Notenbank schraube ihre Zinsen in die Höhe. "Und das macht uns vorsichtig", sagte er. Walmart-Aktien drehten nach einem schwachen Start ins Plus und legten an der Spitze des Dow Jones um 0,6 Prozent zu.