Da waren sie wieder, die roten Karten. Als sich vergangenen Donnerstag rund 800 Autohändler der Marken VW, Audi, Skoda und Seat in Hannover zu einer außerordentlichen Partnerverbandstagung trafen, reckten sie einhellig große rote Vierecke in die Luft. Adressat war der Wolfsburger Konzern, der den Händlern das sogenannte Agenturmodell überstülpen und Elektroautos lieber direkt an die Kunden verkaufen will; die meist selbständigen Unternehmer würden nur noch als Vermittler auftreten – und fürchten um ihre Margen. Nicht mit uns, lautete nun die Botschaft.