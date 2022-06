Ohne Vater und im Waisenhaus aufgewachsen

Der Luxottica-Gründer steht sinnbildlich für eine der berühmtesten Aufbaugeschichten der italienischen Nachkriegszeit. Dabei hatte der ohne Vater und in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsene Del Vecchio alles andere als gute Startbedingungen. Italienischen Berichten und Bloomberg zufolge nahm er im Alter von 15 Jahren eine Schlosser-Lehre in einer Fabrik für Medaillen und Pokale an. Dessen Besitzer habe ihn ermutigt, in Abendkursen in der Akademie von Brera Design und Gravur zu studieren.