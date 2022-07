40 Standorte, rund 40.000 verkaufte Autos im Jahr, voraussichtlich über eine Milliarde Euro Umsatz: Zwischen dem Taunus im Westen und Coburg in Osten entsteht zum 1. Januar 2023 ein neuer Mega-Händler für die Automarken VW, Audi, Skoda, Seat, Cupra und Volkswagen Nutzfahrzeuge. Die vier familiengeführten Kfz-Unternehmen Marnet (Königstein im Taunus), Gelder + Sorg (Haßfurth), Göthling + Kaufmann (Hofheim am Taunus) sowie Best Auto-Familie (Mühlheim am Main) streben eine Fusion an. Stimmen die Kartellbehörden zu, stürmt das Quartett beim Absatz auf Platz drei der größten unabhängigen deutschen Volkswagen-Händler hinter Gottfried Schultz (71.000 verkaufte Autos) und der Feser-Graf-Gruppe (61.000). Auch ein Platz unter den zehn größten Autohändlern Deutschlands ist dem Mega-Dealer, dessen künftiger Name noch unbekannt ist, sicher.