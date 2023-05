In welchem Zusammenhang Einbruch und Klage stehen ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Der Koordinationskreis der Verdi-Linken in Nordrhein-Westfalen verurteilt den Anschlag unterdessen und fordert auch intern eine gründliche Aufklärung. "Ein derartiger Anschlag schadet Verdi und darf kein Mittel innergewerkschaftlicher Auseinandersetzungen sein, wobei nicht auszuschließen ist, dass gewerkschaftsfeindliche Dritte bezwecken, Verdi zu schaden", heißt es in einer Stellungnahmne. "Eine Beilegung des Konfliktes und die Rücknahme der Verdi-seitigen Kündigungen sind dringend geboten."

Rassistische Stigmata

Soweit dürfte es jedoch nicht kommen. Stattdessen stehen die Zeichen auf Eskalation. Während Akman gegen die Wahl von Konkurrentin Zimmer auf der Bundesfachbereichskonferenz Handel vorgeht, ist Verdi in der arbeitsgerichtlichen Auseinandersetzung mit dem langjährigen Mitglied vor dem Landesarbeitsgericht Berlin in Berufung gegangen. Und nun schaltet sich auch noch das Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin ein. Die in einem Schreiben, das manager magazin vorliegt, gegenüber Verdi erhobenen Vorwürfe haben es in sich.