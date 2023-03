"An mein Unternehmen habe ich so gut wie nie gedacht"

Ich war selbst gespannt, ob das so klappen würde. Aber Tatsache war: Ab Tag eins war ich komplett raus. Abgetaucht in intensive Bergerlebnisse. Ich bin allein und mit Wegbegleiter*innen gewandert und dabei oftmals an meine Grenzen gekommen. Ich habe geschwitzt, meditiert, Edelweiße gezählt, in Bergseen gebadet, Steinböcke und Murmeltiere beobachtet. An mein Unternehmen habe ich so gut wie nie gedacht. Zwei geschäftliche Whatsapp mit Informationen – und dem ausdrücklichen Hinweis nicht antworten zu müssen – haben mich während der drei Monate erreicht.

Bei meiner Rückkehr holte mich dann plötzlich doch ein schlechtes Gewissen ein. War es fahrlässig gewesen, die Mannschaft und das Unternehmen so lange im Stich zu lassen? Nein, versicherte man mir bei meiner Rückkehr. "Alles gut. Wir haben deine Perspektiven mitgedacht und eingebracht. Wir sind ja ein eingespieltes Team." Aber ich bekam auch zu hören: "Gut, dass du wieder da bist!" Die Mehrbelastung für meine engsten Kolleg*innen war im Laufe der Zeit doch spürbar geworden. Gleichzeitig wurde mit der Zeit auch deutlich, dass meine Rolle im Teamgefüge fehlte. Das hat mich gefreut. Es fühlt sich doch gut an, wenn man nicht ganz ersetzbar ist.