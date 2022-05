Es ist eine Aufsehen erregende Personalie: Der aktivistische Investor Nelson Peltz (79) soll im Juli in den Verwaltungsrat des Konsumgüterkonzerns Unilever einziehen. Peltz, der mit seinem New Yorker Hedgefonds Trian inzwischen rund 1,5 Prozent der Unilever-Aktien hält, sei zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied ernannt worden, teilte der Konzern am Dienstag in London mit. Er werde Mitglied des Vergütungsausschusses. Unter den übrigen Investoren wurde die Meldung sehr positiv aufgenommen. Unilever-Aktien legten zuletzt um 7 Prozent zu.