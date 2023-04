Vor allem aber setzte das Management Experten zufolge zu lange zu stur auf den bekannten Vertriebsweg der Verkaufsparty in privaten Räumen und verschlief die Digitalisierung. Erst 2018 startete Tupperware seinen Onlineshop und bot virtuelle Verkaufspartys über das Portal "myParty" an. Mit dem Schritt zum Multi-Kanal-Vertrieb begann das Unternehmen im vergangenen Jahr auch, seine Dosen und Schüsseln über temporäre Stände in Warenhäusern und Supermärkten zu verkaufen. Doch auch diese Versuche konnten den Niedergang nicht aufhalten, die Corona-Pandemie und das Aus für die Partys gaben dem Unternehmen den Rest – und dann kamen auch noch höheren Zinsen für Kredite und die allgemeine Kaufzurückhaltung infolge der Inflation.

Branche trotz Krisen im Aufwind

Die Tupperware-Krise will Direktvertriebsexperte Florian Kraus, Professor für Marketing an der Universität Mannheim, aber nicht als Warnschuss für die gesamte Branche verstanden wissen. Sonst müssten mehr Direktvertriebsunternehmen auf der Kippe stehen. "Direktvertrieb funktioniert weiterhin und hat sich in den vergangenen Jahren selbst neu erfunden durch die Social-Media-Kanäle, über die die Unternehmen die jungen Zielgruppen erreichen", sagt Kraus. Betrachte man die vergangenen zehn Jahre, habe die Branche eine regelrechte Erfolgsstory geschrieben.