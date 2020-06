Der Corona-Ausbruch bei Deutschlands größtem Schlachthof Tönnies lässt den seit Jahren schwelenden Gesellschafterstreit eskalieren. Mitgesellschafter Robert Tönnies fordert seinen Onkle Clemens, die übrige Geschäftsführung und den unter anderem mit dem ehemaligen Siemens-Vorstand Siegfried Russwurm prominent besetzten Beirat zum sofortigen Rücktritt auf.

"Aufgrund dieses unverantwortlichen Handelns und der Gefährdung des Unternehmens und der Bevölkerung fordere ich die Geschäftsleitung und die verantwortlichen Beiratsmitglieder auf, die notwendigen Konsequenzen aus ihrem Tun zu ziehen und geschlossen von Ihren Ämtern zurückzutreten", schreibt Tönnies in einem Brief an die Geschäftsführung des Konzerns. Weiter heißt es in dem Brief, der manager magazin vorliegt: "Die Führung des Unternehmens muss so schnell wie möglich einem erfahrenen und verantwortungsbewussten Krisenmanagement übertragen werden."

In dem Tönnies-Schlachtbetrieb in Rheda-Wiedenbrück wurde am Mittwoch ein neuer Corona-Ausbruch bekannt. Inzwischen sind 657 der 2500 Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden. Die Produktion wurde vorübergehend eingestellt, der Kreis Gütersloh hat bis zu den Sommerferien Schulen und Kindertagesstätten geschlossen. 7000 Menschen wurden unter Quarantäne gestellt. Erboste Eltern rufen für heute zu einem Protest gegen die Führung des Konzerns auf.

Robert Tönnies gehört die Hälfte an dem mit rund sieben Milliarden Euro Umsatz größtem Schweine-Schlachthof Deutschlands. Seit Jahren liegt er mit seinem Onkel Clemens Tönnies (64) im Clinch. Zu den Streitpunkten gehört eine Kreditlinie des Konzerns über 25 Millionen Euro, über die Clemens Tönnies "für sein Hobby Schalke 04" frei verfüge; ebenso die angebliche Weigerung des Onkels, mehr Geld für einen besseren Umgang mit den Schlachttieren auszugeben und weniger Mitarbeiter per Werkvertrag zu beschäftigen. Die in der Vergangenheit gestiegene öffentliche Kritik am gemeinsamen Unternehmen könnte seine Argumentation im Familienstreit nun beflügeln.

Robert Tönnies fordert Abschaffung der Werkverträge

Robert Tönnies fordert das Unternehmen schon lange dazu auf, keine Mitarbeiter über Werkverträge zu beschäftigen. Das Personal in Schlachthöfen wird zumeist über Arbeitsvermittler aus Osteuropa angeworben. Die Arbeitskräfte wohnen teils auf engstem Raum in Wohnheimen, was zu einer erhöhten Ansteckungsgefahr führt.

"Die neuen Unternehmensleitsätze von 2017, die die Abschaffung der Werkverträge vorsehen, meine diversen Vorstoße dazu, wurden von Geschäftsführung und Beirat stets ignoriert und abgeblockt", behauptet Tönnies in dem Brief. "Dass sich aus dem überholten System der Werkvertrage aufgrund seiner Struktur und seiner fehlenden gesellschaftlichen Akzeptanz unberechenbare Risiken ergeben, wurde immer wieder bestritten."

Das Unternehmen selbst nennt die Rückkehr von Arbeitern nach Heimaturlauben als mutmaßlichen Grund für den Ausbruch. Viele der häufig aus Rumänien und Bulgarien stammenden Beschäftigten hätten die langen Wochenenden für eine Reise genutzt. Außerdem beförderten offenbar gekühlte Räume das Übertragen des Virus auf viele Personen, so Tönnies-Vertreter Gereon Schulze Althoff. "Wir können uns nur entschuldigen", sagte Tönnies-Sprecher Andre Vielstädte. Man habe "intensiv" daran gearbeitet, das Virus "aus dem Betrieb zu halten".

mm, mg mit Material von dpa