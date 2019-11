Franzosen am Ziel

Tiffany-Logo in Züricher Einkaufsstraße: Nachdem LVMH sein Gebot erhöht hat, sagte Tiffany ja

Der Luxusgüterkonzern LVMH ist am Ziel: Die Franzosen übernehmen den legendären US-Juwelier Tiffany für 16,2 Milliarden Dollar (14,7 Milliarden Euro). Das teilten beide Unternehmen am Montag mit. Die Aktie legte am Morgen um 7 Prozent auf 135 Dollar zu.

Die Aktionäre von Tiffany sollen 135 Dollar pro Anteilsschein bekommen. Damit wird der Juwelier, bekannt aus dem Film "Frühstück bei Tiffany" mit Audrey Hepburn, mit 16,2 Milliarden Dollar bewertet. Der Deal soll bis Mitte kommenden Jahres über die Bühne gehen.

Der LVMH-Konzern aus Frankreich hatte sein Angebot für das 1837 gegründete US-Unternehmen mit einem Volumen von ursprünglich 14,5 Milliarden Dollar im Oktober bekanntgegeben. Vor dem Bekanntwerden der Verhandlungen hatten die Aktien von Tiffany etwas weniger als 100 Dollar gekostet. Nach einer Erhöhung gewährte Tiffany den Franzosen zuletzt Einblick in seine Bücher ("Due Diligence"). Es ist der größte Kauf in der Geschichte von LVMH.

Der Konzern ist in Bereichen wie Mode, Kosmetika, Parfum und Spirituosen aktiv. Zu LVMH gehören unter anderem die Taschen- und Schmuckmarke Louis Vuitton sowie die Champagnermarken Veuve Clicquot und Moët & Chandon. Mit der Übernahmen will das Unternehmen seine Position im Schmuckgeschäft stärken und die Präsenz in den USA weiter ausbauen.

